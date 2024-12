Ranieri: “Dovevamo rispondere alla sconfitta di Como. Dovbyk? I gol aiutano i centravanti”

Intervenuto a Mediaset, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha elogiato la squadra per la vittoria dopo la brutta figura fatta a Como a detta del tecnico giallorosso.

Ranieri: “Roma non è una piazza per tutti. Punto su Dybala”

Che peso ha questa vittoria?

“Non stiamo attraversando un buon periodo, sennò non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo il Como e i ragazzi sono stati determinati a vincere. La squadra ha qualità ma serve anche senso di appartenenza e cattiveria agonistica. Contro il Como non abbiamo giocato da squadra e abbiamo fatto una pessima figura”.

Dovbyk?

“Mi auguro sia sbocciato da stasera. Non si allena come dovrebbe a causa di problemini fisici, ha una struttura importante e ha bisogno di allenamento. I gol aiutano i centravanti e questo è importante sia per lui sia per la squadra”.

In questo momento non sarebbe meglio risolvere i problemi attuale invece di parlare del nuovo allenatore?

“I media devono creare atmosfera e interesse. Noi siamo concentrati su questo campionato. Se la Roma non si riprende non si possono contattare top manager. Roma non è una piazza per tutti, abbiamo bisogno di un allenatore che sappia vivere questa intensità e le attese di questa piazza”.

Quanto è difficile essere subentrato a due allenatori?

“Allenare e pensare a lavorare. Solo con il lavoro si risolvono le problematiche. Questa squadra ha qualità ed è seria nell’allenamento. Dobbiamo insistere su questo tasto. Ci sta che una grande squadra possa sbagliare l’inizio di campionato ma i cavalli si vedono alla fine”.

Cosa c’è di positivo e negativo in questa squadra?

“Di positivo c’è l’approccio che hanno avuto nei miei confronti. Io credo molto nel feeling tra allenatore e giocatore, loro mi stanno dando il massimo. La delusione è stato il secondo tempo contro il Como. Nelle sconfitte precedenti la squadra mi è sempre piaciuta, contro il Como sono rimasto sorpreso invece. Spero sia stato solo un incidente di percorso. Ora testa al Parma, che ha un attacco devastante”.

Potrebbe puntare su Dybala?

“Io ci punto sempre su di lui”.