Tennis, Classifica ATP: Djokovic prossimo a battere il record di maggior numero di settimane trascorse ai vertici del tennis mondiale

Classifica ATP – Novak Djokovic è sempre più vicino a diventare il numero uno di tutti i tempi. Dopo aver conquistato per la nona volta gli Australian Open, il tennista serbo tra tra 14 giorni conquisterà il record del maggior numero di settimane trascorse ai vertici del tennis mondiale. Attualmente il primato appartiene a Roger Federer fermo a 310 settimane. Dalla settimana dell’8 marzo il tennista svizzero sarà spodestato e Nole infrangerà l’ennesimo record.

In conferenza stampa a Melbourne, Novak Djokovic ha parlato della lotta al vertice con Roger Federer e Rafa Nadal: “Roger Federer e Rafael Nadal mi hanno ispirato e continuano a farlo. L’ho detto tante volte e non ho nessun problema a ripeterlo. Finché loro continueranno a provarci, lo farò anche io. In un certo senso, è come se si fosse instaurata una gara tra noi a chi gioca di più e a chi vince di più.”

Alle spalle di Nole e di Rafa Nadal sale al terzo posto Daniil Medvedev, finalista a Melbourne. Matteo Berrettini è sempre decimo, ma ora ha gli stessi punti dell’argentino Diego Schwartzman. Fognini e Sinner retrocedono rispettivamente di una e due posizioni.

Classifica WTA – Naomi Osaka, vincitrice degli Open d’Australia, è la nuova n.2, dietro l’australiana Ashleigh Barty, nella classifica WTA pubblicata oggi. Lontanissima la prima italiana, Camila Giorgi, in 80/a posizione.

La nuova classifica Atp

Novak Djokovic (Srb) 12030 ( – ) 2. Rafael Nadal (Esp) 9850 ( – ) 3. Daniil Medvedev (Rus) 9735 (+1) 4. Dominic Thiem (Aut) 9125 (-1) 5. Roger Federer (Sui) 6630 ( – ) 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 6595 ( – ) 7. Alexander Zverev (Ger) 5615 ( – ) 8. Andrey Rublev (Rus) 4609 ( – ) 9. Diego Schwartzman (Arg) 3480 ( – ) 10. Matteo Berrettini (Ita) 3480 ( – ).

Gli altri italiani: 18. Fabio Fognini 2535 (-1) 34. Jannik Sinner 1694 (-2) 36. Lorenzo Sonego 1623 (-1) 63. Stefano Travaglia 1024 (-3) 77. Salvatore Caruso 898 (+1) 87. Marco Cecchinato 838 (-5) 99. Gianluca Mager 770 (-3) 106. Andreas Seppi 726 (+2) 115. Lorenzo Musetti 630 (+7).

La nuova classifica Wta

Ashleigh Barty (Aus) 9186 ( – ) 2. Naomi Osaka (Jpn) 7835 (+1) 3. Simona Halep (Rou) 7255 (-1) 4. Sofia Kenin (Usa) 5760 ( – ) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5370 ( – ) 6. Karolina Pliskova (Cze) 5205 ( – ) 7. Serena Williams (Usa) 4915 (+4) 8. Aryna Sabaelenka (Blr) 4810 (-1) 9. Bianca Andreescu (Can) 4735 ( – ) 10. Petra Kvitova (Cze) 4571 (-2).

Le italiane: 80. Camila Giorgi 970 (-1) 90. Martina Trevisan 879 (-1) 99. Jasmine Paolini 826 (-4) 106. Sara Errani 744 (+28) 132. Elisabetta Cocciaretto 608 (-6) 170. Giulia Gatto-Monticone 432 (-2) 195. Martina Di Giuseppe 354 (-6) 281. Bianca Turati 236 (-1) 295. Jessica Pieri 217 (-1) 300. Martina Caregaro 211 (-1).