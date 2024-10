Ranking Uefa: la Lazio fa balzare l’Italia al terzo posto

Con il terzo successo di fila , e il primo posto provvisorio nella classifica dell’ Europa League, la Lazio fa balzare l’Italia al 3 posto del Ranking Uefa.

L’Italia scavalca la Germania

Secondo quanto riportato dal sito ‘La Lazio siamo noi’, grazie alle vittorie delle milanesi in Champions League, delle romane in Europa League e della Fiorentina in Conference, l’Italia scavalca la Germania nella corsa al ranking e ha davanti solo Portogallo e Inghilterra. E’ da ricordare che le prime due nazioni del Ranking Uefa potranno qualificare una squadra in più nella massima competizione europea. Importanti quindi i risultati di questa giornata europea pe le Italiane con l’eccezione della Juventus ,unica sconfitta.