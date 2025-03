La disfatta della Roma al San Mames di Bilbao non ha sicuramente aiutato il Ranking Uefa per raggiungere serenamente il quinto posto in Champions League. Molto probabilmente a Bilbao la Roma saluta l’Europa League e l’Italia anche la possibilità di avere il quinto posto aggiuntivo in Champions League.

Ranking Uefa, probabile addio al quinto posto

L’eliminazione dei giallorossi agli ottavi contro l’Athletic Club ha rappresentato un duro colpo anche per quanto riguarda il Ranking Uefa. Nel testa a testa con la Spagna, l’uscita dei giallorossi rischia di essere fatale. Non è ancora finita, ma non è semplice.

L’attuale classifica dice che l’Italia è terza sotto i 20 punti (19,937), mentre la Spagna e vicina ai 22 (21,678). Vola l’Inghilterra (24,250) saldamente al comando, la Germania rimane quarta (17,921). I club di Serie A rimasti in corsa sono tre: Inter, Fiorentina e Lazio. Considerando che i risultati in Champions hanno un peso maggiore, per sperare nello slot extra servirebbe un crollo totale delle spagnole ai quarti.