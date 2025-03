La Roma affonda al San Mames. Hummels espulso, doppietta di Nico Williams

La Roma resiste al San mames solo 11 minuti, quanto Hummels per un presunto fallo da ultimo uomo viene espulso in maniera affrettata. da qui in poi la pressione dei padroni di casa diventa insostenibile per la Roma che capitola nel finale di primo tempo grazie ad una rete di Nico Williams che di destro batte Svilar. Nella ripresa arriva il raddoppio dell’Athletic grazie ad un colpo di testa di Berchiche, il tris è servito sempre da Nico Williams con una percussione dalla sinistra e scavetto vincente sull’uscita del portiere giallorosso. Al 93′ Paredes su rigore accorcia le distanze.

Il tabellino

ATHLETIC-ROMA 3-1

Marcatori: 45+3′ N. Williams, 68′ Berchiche, 82′ N. Williams, 93′ Paredes (r)

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Nunez, A. Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Gomez (46′ Berenguer), N. Williams; Sannadi (77′ Guruzeta). All. Valverde.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angeliño; Dybala (61′ Pisilli), Baldanzi (61′ Shomurodov), Dovbyk (53′ Soulé). All. Ranieri.

Ammoniti: Svilar, Soulé, Paredes (R), I. Williams (A)

Espulsi: Hummels (R)