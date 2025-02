Gli ultimi risultati delle italiane in Europa hanno variato il Ranking. Con la doppia sconfitta del Milan in casa del Feyenoord e dell’Atalanta sul campo del Bruges nell’andata dei playoff di Champions League, arriva lo stop per l’Italia nella speciale classifica del ranking Uefa che determinerà quale saranno i due campionati che porteranno cinque squadre nella Champions League 25/26.

Ranking UEFA, brusco stop per l’Italia

In alta classifica regna l’Inghilterra; l’Italia, seguita fortemente dalla Spagna, rischia di perdere posizione. In questa fase delle coppe non c’è l’allungo nei confronti degli iberici, che non avevano squadre impegnate in campo. Anzi. Giovedì la Spagna schiera la Real Sociedad nei playoff di Europa League e il Betis nella Conference League mentre l’Italia mette in campo la Roma.

Mentre l’Italia rischia grosso, guadagna punti anche la Germania in quarta posizione, grazie al successo del Bayern Monaco in trasferta contro il Celtic. Procede a gonfie vele anche il Portogallo, piazzato al quinto posto, grazie alla vittoria del Benfica in casa del Monaco. Ricordiamo che anche i playoff portano punti.

Si spera in buoni risultati delle italiane nelle prossime gare. Il punteggio si ottiene sempre nelle stesse modalità: con la vittoria si portano a casa due punti, con il pareggio uno. I punti bonus per il passaggio agli ottavi invece sono i seguenti: 1,5 per la Champions, 1 per l’Europa League.

Classifica ranking UEFA

1. Inghilterra 20.892

2. ITALIA 17.562

3. Spagna 17.464

4. Germania 15.171

5. Portogallo 15.150

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 12.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125