Il Real Betis, sotto la guida di Manuel Pellegrini, si prepara ad affrontare il sorprendente Girona in un match di La Liga che si preannuncia ricco di emozioni. Questo scontro, in programma all’Estadio Benito Villamarín, vedrà il Betis, attualmente in ottima forma in casa, sfidare il Girona, la sorpresa della stagione, che, fino ad ora si è guadagnato il titolo di capolista.

Real Betis-Girona, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Girona è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 2.40 su snai e 2.50 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.60 mentre una vittoria del Real Betis (segno 1) si trova anche quota 2.90. Ecco la comparazione quote di Betis Girona dei bookmakers:

Snai : Real Betis (1): 2.80 Pareggio (X): 3.55 Girona (2): 2.40

: Gol Gol : Real Betis (1): 2.86 Pareggio (X): 3.59 Girona (2): 2.46

: Sportbet : Real Betis (1): 2.90 Pareggio (X): 3.60 Girona (2): 2.50

Momento Real Betis

l Betis si presenta a questa partita senza alcuni giocatori fondamentali. Claudio Bravo, Youssouf Sabaly, Marc Bartra e Guido Rodriguez sono infortunati. Nabil Fekir, tornato in allenamento dopo un lungo infortunio, non sarà pronto per questo match, e Isco è squalificato per somma di ammonizioni. Questo potrebbe portare Rodri Sanchez a ricevere la sua sesta presenza da titolare in questa stagione. Il Betis ha evitato la sconfitta in tutte e otto le partite casalinghe in questa stagione di Liga, dimostrandosi una forza formidabile davanti ai propri tifosi. Si prevede che il Betis possa schierare una formazione in 4-2-3-1, con Rui Silva in porta e Willian Jose come punto di riferimento in avanti.

Momento Girona

l Girona di Míchel Sánchez, sta vivendo un sogno, ed occhio a non svegliarli. La squadra attualmente è prima in classifica a + 2 dal Real Madrid, viene da 2 vittorie importanti contro Barcellona e Alaves. Il Girona per continuare a vincere e convincere si affiderà con ogni probabilità al gigante Ucraino in attacco Artem Dovbyk, il quale ha già segnato 10 gol e fornito quattro assist in questa stagione.

Real Betis-Girona, consigli e Analisi Finale