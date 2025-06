Real Madrid-Al Hilal, le probabili formazioni e dove vederla

Doppio esordio sulle panchine di Real Madrid e Al Hilal, entrambe inserite nel girone H del Mondiale per Club FIFA insieme a Pachuca e Salisburgo. Per la sua prima in qualità di tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso prepara un cambio rispetto al passato ancelottiano: difesa a 3 con Asencio, Rudiger e Huijsen, mentre sulla corsia di destra farà il suo debutto Alexander-Arnold; in avanti, confermatissimi Vinicius Jr. e Bellingham alle spalle di Mbappé. Debutto non semplice per Simone Inzaghi sulla panchina saudita: l’ex tecnico dell’Inter si prepara a schierare il suo 3-5-2 patentato con alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, tra le quali figurano Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Joao Cancelo. La partita, in programma mercoledì 18 giugno alle 21:00, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Real Madrid-Al Hilal, le probabili formazioni

REAL MADRID (3-4-2-1): Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. All. Xabi Alonso.

AL HILAL (3-5-2): Bounou; Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo, Mitrovic. All. Inzaghi.