Real Madrid Atalanta, risultato, tabellino e highlights

Real Madrid Atalanta, cronaca, tabellino e highlights del match

Dopo aver espugnato Liverpool e Amsterdam, l’Atalanta si ferma a Madrid. Alla squadra di Gasperini non riesce la grande impresa in Spagna, con il Real di Zidane che si impone 3-1, grazie ai gol di Benzema, Ramos su rigore e Asensio, (Muriel per l’Atalanta), e dopo il successo per 1-0 a Bergamo, si qualifica per i quarti di finale della Champions League.

MARCATORI: 34′ Benzema (R), 60′ rig. Sergio Ramos (R), 83′ Muriel (A), 84′ Asensio (R).

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos (dal 63′ Militao), Mendy; Valverde (dall’82’ Asensio), Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius Jr (dal 69′ Rodrygo). All. Zinedine Zidane.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi (dal 61′ Palomino), Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic (dal 46′ Zapata), Gosens (dal 57′ Ilicic); Malinovskyi, Pessina (dall’84’ Caldara); Muriel (dall’84’ Miranchuk). All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: Valverde, Nacho, Kroos (R), Toloi (A).

REAL MADRID-ATALANTA HIGHLIGHTS