Real Madrid-Atletico Madrid, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il derby di Madrid tra Real Madrid e Atletico Madrid si svolgerà domenica 4 febbraio 2024, alle 21:00, allo stadio Santiago Bernabeu. Questo incontro cruciale mette di fronte due delle squadre più in forma della Liga, con il Real Madrid che cerca di mantenere la sua striscia di vittorie e l’Atletico Madrid che punta a ridurre il divario in classifica. Il Real Madrid arriva a questa partita dopo sei vittorie consecutive in campionato, posizionandosi in cima alla classifica della Liga. L’Atletico Madrid si avvicina al derby in buona forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato.

Real Madrid-Atletico Madrid, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Real Madrid è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.73 su Snai e 1.74 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.00 mentre una vittoria dell’Atletico Madrid (segno 2) si trova anche quota 4.25. Ecco la comparazione quote di Real Madrid e Atletico Madrid dei bookmakers: