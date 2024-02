Real Madrid-Girona, probabili formazioni e dove vederla

Dopo l’Italia e la Germania, anche in Spagna arriva lo scontro al vertice: al Santiago Bernabeu, ospite del Real Madrid, arriva il Girona. Due punti di distanza e un pareggio nell’ultima uscita per entrambe, i Blancos sono stati beffati, nei minuti finali, dalla rete di Llorente nel derby di Madrid, il Girona, diversamente, è uscito con uno 0-0 dalla sfida contro il Real Sociedad. La gara d’andata, disputata a settembre, è terminata 0-3 per la formazione guidata da Carlo Ancelotti. Il match, in programma sabato alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Girona:

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Vazquez, Carvajal, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius. All. Ancelotti.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga, Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel Gutiérrez; Herrera, Aleix García; Tsygankov, Iván Martín, Savinho; Portu. All. Michel.