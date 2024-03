Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League vede il Real Madrid ospitare il RB Lipsia con un vantaggio sottile ma significativo ottenuto nella gara d’andata, grazie a una vittoria per 1-0 fuori casa. Questo margine, seppur minimo, mette il Real in una posizione di leggero vantaggio, obbligando il Lipsia a cercare il gol in trasferta per mantenere vive le proprie speranze di qualificazione​​​​. Il Real Madrid arriva a questa partita dopo un pareggio in campionato contro il Valencia, che ha visto Vinícius Júnior emergere ancora una volta come salvatore della squadra, segnando due gol per garantire un pareggio. Il RB Lipsia, d’altra parte, affronta la sfida di dover segnare al Bernabéu, un compito arduo data la solidità del Real Madrid in difesa e la sua abilità nel controllare il gioco in casa. La squadra tedesca dovrà mostrare determinazione e approfittare di ogni occasione per superare la difesa madridista. Questo incontro si preannuncia come una battaglia tattica intensa, con il Real Madrid che mira a sfruttare il proprio vantaggio e a utilizzare l’esperienza dei suoi giocatori chiave per sigillare la qualificazione. Il Lipsia, consapevole della necessità di attaccare senza lasciare spazi al contrattacco del Real, dovrà bilanciare saggiamente aggressività e cautela.