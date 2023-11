Real Madrid Napoli, risultato, tabellino e highlights del match

Il Napoli esce sconfitto al ‘Bernabeu’ per 4-2 contro il Real Madrid nel penultimo turno della fase a gironi di Champions. Partenopei in vantaggio con Simeone al 9′, pareggio immediato di Rodrygo al 11′ e rete del vantaggio per le ‘merengues’ di Bellingham al 22′. Nella ripresa Anguissa pareggia al 47′, all’84’ la rete di Paz e di Joselu all’94’ per la vittoria finale degli spagnoli.

Il tabellino

REAL MADRID: Lunin A. (Portiere), Carvajal D., Rudiger A., Alaba D., Mendy F. (dal 42′ st Fernandez N.), Ceballos D. (dal 12′ st Joselu), Valverde F., Kroos T., Bellingham J., Diaz B. (dal 20′ st Paz N.), Rodrygo (dal 42′ st Lucas). A disposizione: Canizares L. (Portiere), Fran (Portiere), Garcia F., Garcia G., Martin M., Zidane T. Allenatore: Ancelotti C..

NAPOLI: Meret A. (Portiere), Di Lorenzo G., Rrahmani A., Natan, Juan Jesus (dal 42′ st Zanoli A.), Anguissa F., Lobotka S. (dal 42′ st Raspadori G.), Zielinski P. (dal 20′ st Elmas E.), Politano M. (dal 33′ st Cajuste J.), Simeone G. (dal 1′ st Osimhen V.), Kvaratskhelia K.. A disposizione: Contini N. (Portiere), Gaetano G., Gollini P. (Portiere), Ostigard L., Zerbin A. Allenatore: Mazzarri W..

Reti: Simeone 9′, Rodrygo 11′ , Bellingham 22′ , Anguissa 47′ , Paz N. 84′ , Joselu 94′

Ammonizioni: al 4′ st Zielinski P. (Napoli), al 45′ st Cajuste J. (Napoli).

REAL MADRID NAPOLI HIGHLIGHTS