Real Madrid-Siviglia, le ultimissime sulle formazioni

Ancelotti opta per il 4-3-1-2. Linea difensiva con Fernandez e Tchouameni al centro, supportati da Vazquez e Garcia sulle fasce. In mezzo al campo Kross con Valverde e Camavinga. In avanti Vinicius e Rodrigo, supportati da Diaz sulla trequarti.

Real Madrid-Siviglia, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Fernandez, Tchouameni, Garcia; Valverde, Kroos, Camavinga; Diaz; Vinicius, Rodrigo. All. Ancelotti.

SIVIGLIA (3-5-2): Nyland; Bade, Sergio Ramos, Salas; Navas, Sow, Soumare, Torres, Acuna; En Nesyri, Romero. All. Quique.