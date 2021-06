Carlo Ancelotti saluta l'Everton e vola verso la Spagna. Il Real Madrid lo ha richiamato per prendere posto in panchina dopo l'addio a ZInedine Zidane.

Real Madrid, torna Ancelotti

E’ ufficiale, Carlo Ancelotti è di nuovo l’allenatore del Real Madrid. Il tecnico italiano che ha regalato grandi gioie al club delle Merengues, che ha allenato dale 2013 al 2015, torna di nuovo in scena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Real Madrid, il comunicato ufficiale

L’ufficialità è arrivata con un comunicato del club di Florentino Perez: per l’allenatore emiliano c’è un contratto triennale e verrà presentato mercoledì 2 giugno alle 18. Per il club dei Blancos sembrava vicino Antonio Conte, ma alla fine il club madrileno ha virato per l’ex “Re Carlo”, il quale, dopo l’addio all’Everton, ha affermato: “Vorrei ringraziare il CdA, i giocatori e tutti i tifosi dell’Everton per il supporto che mi hanno dato durante la mia permanenza. Spero possiate raggiungere ogni successo. Mi si è presentata un’opportunità inaspettata e credo che questa sia la mossa giusta per me e la mia famiglia”.