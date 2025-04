La Lazio non vuole giocare domani a Genova e ha chiesto alla Lega di Serie A “un confronto urgente al fine di trovare una soluzione alternativa e condivisa”. L’obiettivo di Lotito è quello di spostare il recupero della partita con il Genoa, rinviata ieri a causa della scomparsa di Papa Francesco.

Recupero Genoa-Lazio, la lettera di Lotito

La Lega ha fissato già una nuova data: mercoledì ore 18,30 al Marassi. La lettera di “protesta” è stata firmata dal presidente del club biancoceleste e diramata intorno alle 20 di lunedì 21 aprile. Quello di Claudio Lotito è stato l’ultimo tentativo per ottenere un’altra data e posticipare il recupero. “La società desidera manifestare ufficialmente il proprio disappunto per la decisione unilaterale riguardante il recupero. Questa scelta, comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società, non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono direttamente il nostro club. La Lazio, squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime di partecipare con una rappresentanza ufficiale al doveroso omaggio nei confronti di Sua Santità Papa Francesco previsto nello stesso giorno”.