Nona giornata di Serie B: la Reggiana di Alessandro Nesta sfida il Bari al Mapei Stadium di Reggio Emilia, questo pomeriggio alle 14. Padroni di casa, che mancano la vittoria da due giornate, arrivano alla sfida contro i pugliesi dopo il k.o. esterno subito a Terni contro la Ternana dello scorso sabato. Situazione analoga quella dei biancorossi, reduci dall’ennesimo pareggio ottenuto in casa contro il Como, che mancano i tre punti da sei giornate (unica vittoria in questo campionato). L’ultimo precedente tra i due club, in casa della Reggiana, risale al 1995. In quella occasione furono i pugliesi ad avere la meglio con il minimo scarto, grazie alla rete di Igor Protti. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Marcandalli, Szyminski, Fiamozzi; Bianco, Kabashi, Nardi; Portanova; Antiste, Pettinari. All. Nesta.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Acampora; Aramu; Diaw, Nasti. All. Mignani.