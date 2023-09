Reggiana-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Continua il sabato “Cadetto”, e dopo i match delle ore 14,00, si continua con gli scontri delle ore 16,15. La Reggiana ospita la Cremonese per la quarta giornata di campionato.

Qui Reggiana

Sarà una sfida tra una neopromossa che stenta a decollare e una neo retrocessa che non riesce a far sentire a pieno i galloni di papabile favorita per il ritorno in Serie A quella che vedrà di fronte Reggiana e Cremonese, oggi 16 settembre alle ore 16,15. I padroni di casa, che tanto bene hanno fatto in Coppa vincendo due partite, in campionato non sono ancora riusciti a dimostrare altrettanto e viaggiano con due punti all’attivo frutto di due pareggi e altrettante sconfitte.

Qui Cremonese

Per ora la Cremonese vanta solamente una vittoria, ovvero quella sulla Ternana, due pareggi e la sconfitta interna contro il Bari. Mister Ballardini però appare soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi, specie dopo la sfida contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni:

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Bianco, Kabashi, Nardi; Portanova; Gondo, Antiste. ALLENATORE: Nesta.

CREMONESE (4-3-2-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Bertolacci, Pickel; Vázquez, Okereke; Coda. ALLENATORE: Ballardini

ARBITRO: Davide Ghersini

DOVE VEDERLA IN TV

Il match tra Reggiana- Cremonese, in programma sabato 16 settembre alle ore 16,15 sarà visibile in streaming. Inoltre è possibile vedere la partita collegandosi da pc o tablet o smartphone e notebook su Dazn, oltre che in diretta tv su Sky e Now tv.it