Reggiana-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Reggiana-Pisa

Alle ore 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia scendono in campo Reggiana e Pisa per la gara valida per la 7^ giornata del campionato di Serie B. Nesta dovrà rinunciare a Melegoni, Vido e Vergara con Marcandalli che dovrebbe iniziare dalla panchina, Aquilani invece ha un Moreo in non perfette condizioni con Torregrossa pronto ad iniziare dal 1′, possibile anche l’impiego di Barberis.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REGGIANA(4-3-3): Bardi, Sampirisi, Romagna, Szyminski, Portanova, Girma, Kabashi, Bianco, Pieragnolo, Gondo, Antiste. All. Nesta

PISA(4-3-3): Nicolas, Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto, Marin, Veloso, Mlakar, Valoti, Vignato, Torregrossa. All. Aquilani

DOVE VEDERLA IN TV

Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn martedì 26 settembre 2023 alle ore 20.30.