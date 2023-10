L’ottavo turno di Ligue1 si chiuderà con la sfida tra Rennes e PSG, in programma domenica 8 Ottobre alle ore 20.45. Sia la squadra di Luis Enrique che quella di Genesio sono reduci da due sconfitte europea molto pesanti: i parigini hanno subito un netto 4-1 al St. James’ Park mentre i rossoneri hanno perso al Madrigal (1-0). Mbappè e compagni sono chiamati a vincere per risollevarsi e scacciare via una crisi che sembra ormai perenne. Il PSG è 5° a quota 12 mentre il Rennes è 6° a -1 proprio dai campioni di Francia. Il match sarà visibile, esclusiva, su Sky e Now TV.

Probabili formazioni:

RENNES (4-3-3): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matic, Le Fée; Blas, Gouiri, Salah. All. B. Genesio

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique