Rinnovo Barella, entro domani si chiude: i dettagli

Mancano solo da limare i dettagli

Si avvicina un rinnovo importante in casa Inter: domani, secondo quanto riporta Tuttosport, sarà in sede Niccolò Barella per firmare il prolungamento del contratto fino al giugno 2026 (al momento il suo contratto scadrebbe nel 2024). Secondo lo stesso quotidiano torinese lo stipendio del campione d’Europa salirebbe fino a 5 milioni di euro, anche se questo aumento non scatterebbe ma tra due anni

Barella diventerà la pietra angolare anche dell’Inter del futuro. Un bel riconoscimento per un giocatore su cui la società nerazzurra ha deciso di puntare due anni fa. E l’ex cagliaritano ha ripagato ampiamente la fiducia diventando uno dei migliori tuttocampisti del campionato italiano (e tra i migliori anche in campo europeo) risultando uno dei pilastri del ciclo di Conte (l’anno scorso ha messo insieme 3 gol e 10 assist) e rimanendo uno dei titolari inamovibili anche con Simone Inzaghi.