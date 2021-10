Rinnovo Dybala, trovato l’accordo con la Juve: cifre e dettagli

L’argentino sarebbe il giocatore più pagato della serie A

La telenovela Paulo Dybala sembra volgere al termine. Dopo che la storia per il suo rinnovo del contratto ha tenuto banco per lunghi mesi, sembra che si possa arrivare alla conclusione sperata da tutti, ovvero la permanenza dell’argentino in bianconero.

Attualmente Dybala percepisce 7,3 milioni di euro. Questa cifra, stando alle indiscrezioni, non salirà di tanto ma si fermerà, per la sua parte fissa, a 8 milioni di euro. A questi si aggiungeranno 2 milioni di parte variabile sotto forma di bonus (alcuni più facili da realizzare, altri più difficili da raggiugnere). In questo modo la Joya diventerebbe il calciatore più pagato in serie A, in coabitazione col proprio compagno di squadra De Ligt che percepisce la stessa cifra.

Il nuovo contratto sarà di quattro anni portando così il numero 10 a diventare una colonna portante della Juventus anche negli anni a venire. E così dopo tante nuvole su questo matrimonio sembra tornato il sereno: e ora Dybala punta la Roma per tornare in campo dopo l’infortunio subito nella gara contro la Sampdoria.