Rinnovo Inzaghi, oggi nuovo incontro tra le parti | Due le ipotesi sul tavolo

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Nicolò Barella, tocca a Simone Inzaghi. Oggi – conferma anche Sky Sport – è infatti “previsto un incontro tra la dirigenza e Tullio Tinti, agente dell’allenatore, per continuare a discutere sul rinnovo del classe ’76. Si tratta, dunque, per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.

Due le soluzioni per il rinnovo di Inzaghi, che punta a un contratto fino al 2027

“Al momento sono due le alternative percorribili: nuovo accordo fino al 2026 con opzione per il 2027 (come vorrebbe il club) o direttamente fino al 2027 (come vorrebbe Inzaghi)”, si legge.