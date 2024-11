Rinnovo Meret: c’è ancora distanza tra le parti | Si lavora ad un accordo

Dopo che nelle ultime settimane il rinnovo tra Alex Meret e il Napoli sembrava cosa fatta, emergono oggi nuovi dettagli per i quali invece ci sarebbe ancora distanza per raggiungere un accordo.

Si discute su cifre e durata

Come riportato da ‘TMW’, società e giocatore stanno discutendo in questi giorni sia sulle cifre del contratto sia sulla durata. Nei prossimi giorni ci saranno ancora contatti fra le parti per cercare di sbloccare una situazione non così semplice. L’estremo difensore partenopeo è un punto di riferimento per la squadra campana dall’anno dello scudetto, giocato da titolare e protagonista. Si attendono quindi novità su questo rinnovo , visto e considerando che le pretendenti, in caso di mancato accordo non mancheranno.