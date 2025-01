Rinnovo Theo Hernandez, dialoghi positivi tra le parti

Rinnovo Theo Hernandez, parti vicine

Nuova linfa per il Milan e Theo Hernandez. La vittoria della Supercoppa ha rasserenato gli animi e riposto in carreggiata calciatori parsi in difficoltà in questa prima fase di stagione. Gol e grande prestazione nella notte di Riyadh, il Milan, dunque, punta rinnovare il contratto del francese. Accelerata sostanziale. I dialoghi tra il calciatore, insieme al suo entourage, e la dirigenza meneghina, stando a quanto riporta SportMediaset, starebbero proseguendo positivamente. Intesa vicina, la strada è quella giusta, nei prossimi giorni potrebbero sopraggiungere importanti novità.

La cifra di un possibile accordo oscillerebbe tra 6 e 6,5 milioni di euro annui sino al 2029. A tal proposito, Theo Hernandez diventerebbe uno dei calciatori rossoneri più pagati. Filtra ottimismo, tutto è pronto per il passaggio decisivo.