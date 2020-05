Ripresa Serie A, si gioca il 20 giugno: il 13 giugno la Coppa Italia

Ripresa Serie A il 20 giugno

“Il campionato di calcio riprenderà il 20 giugno“. Lo dice il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, comunicando ai giornalisti sotto gli uffici di Largo Chigi di aver annunciato la decisione al premier Conte, che “l’ha condivisa”. “Abbiamo fatto una riunione molto utile, come detto il calcio sarebbe ripartito quando ci sarebbero state tutte le condizioni di sicurezza e dopo l’ok del Cts. L’Italia sta ripartendo è giusto che riparta anche il calcio”, ha aggiunto Spadafora

Ripresa Serie A : la Coppa Italia

“La Coppa Italia potrebbe riprendere il 13 e il 17 giugno. Questa e’ la proposta, aspettiamo ora la Federazione”. Così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

“Nel caso la curva del contagio dovesse tornare a salire, cosa che non ci auguriamo, si dovrebbe di nuovo sospendere ma la Figc mi ha assicurato di avere un piano B e un piano C ovvero i playoff e i playout o la cristalizzazione dei campionati. Il metodo poi lo deciderà la Figc nel consiglio del 4 giugno“. Conclude il ministro dello Sport al termine della riunione con le componenti del mondo del calcio.

Serie B

“La Serie B potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina”. Sono le parole del presidente della Lega B, Mauro Balata, dopo l’incontro di oggi