Roma, a Milano per rompere un digiuno di due anni | La statistica

La squadra di De Rossi si presenta alla sfida contro il Milan con la speranza di tornare a vincere in trasferta in Europa nelle gare ad eliminazione diretta.

Domani sera alle 21:00 la Roma a San Siro sfida il Milan, nell’andata dei quarti di Europa League. Oltre alla posta in palio, la squadra di De Rossi ha l’occasione di rompere un digiuno che dura da più di due anni. Infatti l’ultima vittoria europea in trasferta in una gara ad eliminazione diretta risale al 10 marzo 2022, quando la Roma di Mourinho superò per 1-0 il Vitesse al GelreDome, all’andata degli ottavi di Conference League.

Le precedenti trasferte europee e l’ultima vittoria col Milan

Da marzo 2022 la Roma non ha più vinto fuori casa in Europa negli scontri ad eliminazione diretta, nonostante le due campagne che hanno portato ad altrettante finali. In successione contro Bodo/Glimt, Leicester, Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord, Bayer Leverkusen, ancora Feyenoord e Brighton fuori casa sono arrivati solo pareggi e sconfitte. Un’altra statistica significativa è quella che riguarda l’ultima vittoria della Roma col Milan, che risale al 27 ottobre 2019, 4 anni e mezzo fa. In questo caso i giallorossi hanno entrambe le partite per invertire il trend negativo.