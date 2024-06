Il nuovo ds è al lavoro. In attacco il nome in pole resta quello di Kalimuendo

Ghisolfi accelera e infuoca il mercato della Roma. Grandi manovre in vista della prossima finestra estiva. Il nuovo ds a lavoro senza sosta per consegnare un grande organico a Daniele De Rossi nella prossima stagione.

Roma, nel mirino Kalimuendo e Tagliafico

Ghisolfi è appena sbarcato nella capitale e lavora al nome del prossimo centravanti, la priorità della società è quella di trovare l’attaccante giusto che andrà a raccogliere l’eredità di Lukaku. Il belga, che a breve lascerà la Capitale, non verrà riscattato. Nella lista dei papabili è stato inserito Arnaud Kalimuendo, centravanti del Rennes, già conosciuto da Ghisolfi. L’attaccante ha 22 anni e, grazie alla grande stagione appena conclusa, si è guadagnato la convocazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi.

Intanto il ds lavora anche al rinforzo della difesa, sembra stia valutando Tagliafico. Il difensore e terzino mancino argentino, attualmente in forza al Lione, ha un contratto in scadenza nel 2025. Il prezzo non dovrebbe essere un problema, 5-6 milioni di euro sono alla portata della società.

Intanto a breve dovrebbe essere confermato il difensore spagnolo Diego Llorente, che ha dimostrato negli ultimi cinque mesi affidabilità in marcatura.