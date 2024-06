Roma, Abraham richiesto in Premier | Anche l’Everton sull’attaccante

Tammy Abraham dopo l’infortunio e il rientro disputando un mese di stagione, non convince. L’inglese potrebbe essere la pedina per cercare di monetizzare visto che è molto richiesto soprattutto in Premier League. Dall’Inghilterra secondo tbrfootball.com anche l’Everton si sarebbe messo in lista per l’attaccante, nonostante la forte concorrenza di altri club come West Ham, Newcastle, Tottenham.

Roma, gli inglesi pensano ad Abraham per sostituire Calvert-Lewin

Dopo che ci sono state delle voci riguardo al possibile interessamento dei Friedkin nell’acquistare l’Everton, ora sono i toffees che guardano in casa Roma con la possibilità di ingaggiare Abraham in caso dovesse partire Calvert-Lewin in scadenza nel 2025.