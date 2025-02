Il club giallorosso non ha trovato l’accordo per il rinnovo e, di conseguenza, l’estremo difensore classe 2006 ha accettato l’offerta dei parigini.

Il futuro di Renato Marin sembra ormai deciso. Il giovane portiere, infatti, è vicinissimo a salutare la Roma in estate per trasferirsi al PSG. Il club giallorosso non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo e, di conseguenza, l’estremo difensore classe 2006 ha accettato l’offerta del club dei francesi.

Roma, l’offerta dei parigini difficile da rifiutare

Il contratto del giovane portiere era in scadenza a giugno, il PSG gli ha fatto un’offerta per un contratto di 5 anni da 600mila euro annui. Una proposta che ha fatto subito decidere l’italobrasiliano di trasferirsi in Francia. La Roma si ritrova a pagare un grave ritardo di mercato. La trattativa di prolungamento con il giocatore sono iniziate tardi. Si è poi inserito il PSG, con una offerta che non si può rifiutare. E neanche il rilancio da 200mila euro ha permesso a Ghisolfi di vincere contro i parigini.