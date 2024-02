Roma, ag. Dybala: “Momento magico per Paulo, i giallorossi credono al quarto posto”

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Sportitalia dopo la tripletta della Joya, ieri sera contro il Torino: “Per Paulo è un momento magico. Siamo felici per questa tripletta che è valsa una vittoria per la Roma. Quarto posto con i suoi gol? I giallorossi devono crederci”.

Intanto sul giocatore non mancano mai le voci di mercato: Dybala ha con la Roma un contratto fino all’estate del 2025 ma non c’è ancora una trattativa ufficiale aperta per il rinnovo. In estate avrà una clausola rescissoria da 12 milioni di euro valida per tutto il mese di luglio: se dovesse pagarla un club italiano, allora sarà la Roma a decidere se accettare o meno. Se dovesse arrivare un’offerta da 12 milioni dall’estero, allora sarà il giocatore a decidere se attivarla o no.

Dybala nel post-partita: “Mi sto godendo ogni momento, non penso al futuro”

Intervistato da Dazn a bordo campo dopo il fischio finale, Dybala ha risposto in maniera criptica e poco interessata alla domanda sul suo futuro: “Quando sono arrivato ho detto di star vivendo un’altra vita in questa città. Non so cosa succederà in futuro, ma mi sto godendo ogni momento con questa squadra meravigliosa”.

Quel che sembra per lui più importante è il piacere di giocare nella Roma e allo stadio Olimpico davanti ai suoi tifosi, o forse, dopo ieri sera, fedeli.