Totti: “Dybala è un campione. Daniele è partito molto bene, speriamo continui”

Intervenuto nel documentario autobiografico di Marcello Lippi, Francesco Totti ha commentato la prestazione di Paulo Dybala contro il Torino e ha elogiato il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, attuale tecnico della Roma.

Totti: “Contento per la tripletta di Dybala”

“Stiamo parlando di un fuoriclasse, un campione. Sono contento per la sua prima tripletta, sperando di vederne altre più importanti, per lui e per la Roma. Daniele ha portato il suo timbro di romanità, la sua conoscenza dell’ambiente e di Trigoria. E’ partito molto bene, speriamo continui”. Queste le parole a Sky Sport dell’ex capitano giallorosso.