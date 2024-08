In capitale hanno già investito in 90,5 milioni di cartellini

La Roma dei Friedkin continua a sondare il mercato, tutto pronto per fare nuovi colpi. La società giallorossa è da record questa estate, al momento risulta essere la regina del mercato, che ha investito 90,5 milioni di cartellini (bonus esclusi) vendendo solo per 16,5 milioni.

Roma, dopo le cessioni i nomi in entrata sono due: Bellanova e Soumaré

L’organico di Daniele De Rossi, nonostante i numerosi acquisti, presenta ancora qualche lacuna, come un terzino destro. Per quanto riguarda questo ruolo, il preferito resta Raoul Bellanova. L’esterno che attualmente veste la maglia del Torino, il quale è considerato il profilo migliore per cominciare questo nuovo progetto basato sui giovani di qualità. La Roma è frenata dal prezzo del suo cartellino, valutato dai granata 25 milioni di euro. Mentre i piemontesi non hanno intenzione di fare sconti, i giallorossi pensano che Zalewski potrebbe essere una giusta contropartita. Le due società stanno valutando l’opportunità. Sulla lista di Ghisolfi c’è anche Marc Pubill, uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo, ma il prezzo è alto.

Anche a centrocampo c’è necessità di trovare rinforzi, la Roma continua a seguire diversi giocatori, come Prati del Cagliari, ma anche Boubakary Soumaré del Leicester valutato circa 15 milioni di euro. Per nuovi investimenti e importante fare delle cessioni. Ghisolfi è al lavoro anche su questo, cercherà di chiudere il prima possibile le cessioni per poi concentrarsi sulle richieste finali di De Rossi per completare la rosa prima di iniziare la nuova stagione.