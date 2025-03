Roma – Athletic Bilbao, le probabili formazioni e dove vederla

La Roma si prepara a ospitare l’Athletic Bilbao nella gara valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Rosa praticamente al completo per mister Ranieri, che ha recuperato anche Celik in difesa dopo il fastidio accusato nella partita di domenica contro il Como. A centrocampo pronti Koné, Pisilli e Cristante, con quest’ultimo che andrà a rilevare lo squalificato Paredes. In attacco, Dovbyk scalpita per una maglia da titolare accanto a Dybala, con Shomurodov che sembra destinato a partire dalla panchina. L’Athletic di Ernesto Valverde, che ha chiuso al secondo posto la prima fase della competizione, punta tutto sulla velocità dei fratelli Williams (Iñaki e Nico) sulle corsie laterali; al centro dell’attacco è ballottaggio tra Gorka Guruzeta e l’ex Torino Alex Berenguer. La partita, in programma giovedì 6 marzo, verrà trasmessa su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport (canale 252).

Roma – Athletic Bilbao, le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta. All. Valverde.