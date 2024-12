Roma-Braga, le probabili formazioni

La Roma ospita il Braga, una sfida da vincere a tutti i costi per i giallorossi di Ranieri. Squadra a caccia di continuità e di identità. Questa sera in campo per vincere, in attacco spazio a Dybala e Dovbyk.

Le probabili formazioni di Roma-Braga

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angeliño; Saelemaekers, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri

Braga (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; R. Horta, El Ouazzani, Bruma. All. Carvalhal