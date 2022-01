Roma-Cagliari, le formazioni e dove vederla in tv

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

I giallorossi di Mourinho ospitano il Cagliari, una gara da non fallire. La Roma ha bisogno dei tre punti per non perder terreno dalle zone alte della classifica, di fronte un Cagliari a caccia di punti salvezza.

Le formazioni

Roma, 4-2-3-1: Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Oliveira, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Cagliari, 3-5-2: Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Roma-Cagliari: dove vederla in tv?

La diretta TV di Roma-Cagliari sarà trasmessa su Dazn. La diretta inizierà domenica 16 gennaio alle 18.00.

Roma-Cagliari, valida per la 22ª giornata di Serie A sarà visibile sulle Smart Tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.