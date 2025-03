Roma – Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

La Roma ha intenzione di lasciarsi alle spalle la dolorosa eliminazione di Europa League contro l’Athletic Bilbao ed è pronta a rialzare la testa contro il Cagliari nella ventinovesima giornata di Serie A. Mancini torna al centro della difesa dopo la squalifica; salgono le quotazioni di Rensch e Saelemaekers, mentre Paredes dovrebbe affiancare Konè a centrocampo. Dybala e Pellegrini pronti a supportare Dovbyk, quest’ultimo leggermente favorito su Shomurodov. Per il Cagliari, Nicola dovrà fare a meno di Zappa, Coman e Luvumbo; il tecnico dei sardi prepara la difesa a tre con Luperto, Palomino e Mina. Al centro del campo Adopo e Prati viaggiano verso la maglia da titolare, mentre in avanti Viola è favorito su Gaetano per affiancare Piccoli. La partita, in programma allo Stadio Olimpico di Roma domenica 16 marzo alle ore 16:00, sarà trasmessa su DAZN.

Roma – Cagliari, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Palomino; Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. All. Nicola