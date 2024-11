Roma, Cassano ha la medicina giusta: “Ai giallorossi serve Paredes. Ranieri vale Trapattoni”

“Il calendario della Roma ora è complicato. Ha preso un allenatore come Ranieri, che stimo come persona, un profilo alla Trapattoni che però non ti dà niente. Ha schierato un 4-5-1 nel quale ho faticato a trovare il senso. Non capisco quale messaggio voglia dare alla squadra. A Napoli ha tolto Pellegrini dopo un tempo, Nel post partita poi ha detto di aver visto cose positive, proprio come diceva Juric. Non so cosa abbia visto. Hummels non gioca mai e infatti fatica”.

Cassano: “Stimo Ranieri ma…”

“Non so quale sia la medicina giusta per la Roma, conosco bene la piazza. Noi nel 2005 ci salvammo alla penultima giornata ma avevamo una squadra con tanti campioni. Quando ti ritrovi nei bassifondi della classifica, aumentano le pressioni, la città diventa un disastro, le gare in casa un incubo. Noi ne venimmo fuori non so come. In questo momento alla Roma serve gente di personalità come Paredes, messo ai margini dopo l’addio di De Rossi”. Sono queste le parole di Antonio Cassano, ex attaccante di Milan, Inter e Roma e che ha parlato nel solito programma del lunedì sera chiamato “Viva El Futbol”.