La prossima di campionato per i giallorossi è il Como. Il tecnico Claudio Ranieri dovrà affrontare diverse assenze contro la squadra di Fabregas. Il primo su tutti è l’infortunio di Dovbyk. Il problema al flessore è una brutta noia, ma la Roma sta spingendo per averlo a disposizione quanto prima.

Roma, contro il Como assente Dovbyk

Dovbyk continua a lavorare a parte, anche nel giorno successivo alla sfida contro il Monza. Oggi giornata di riposo per tutta la squadra, Ranieri ritroverà la propria truppa nella giornata di domani: una giornata cruciale per tastare le condizioni di tutti i giocatori, incluso l’ucraino, ancora lontano dalla condizione di scendere in campo.

L’obiettivo della Roma è di recuperare Dovbyk per la sfida all’Athletic, giocatore essenziale per una sfida del genere. Molto probabilmente l’ex del Girona non sarà presente nel match contro la formazione di Fabregas, ci sarà invece N’Dicka, ieri assente all’allenamento, ma per un permesso concordato.