Roma, Costacurta: ” I giallorossi non mi divertono. Non vedo dietro un’organizzazione”

Negli studi di Sky, Alessandro Costacurta analizza così l’avvio i campionato dei giallorossi di José Mourinho.

Roma, le parole di Costacurta

“Io non mi diverto a guardare la Roma, non vedo dietro un’organizzazione che serva a fare bel gioco, ma non credo neanche che sia importante per l’allenatore: Mourinho punta su alcune dinamiche, che se vengono a mancare è un problema”.

“Adesso sembra ci sia proprio questo: mi pare che manchi l’unità di intenti che abbiamo sempre visto nelle squadre di Mourinho. I motivi possono essere tanti, ci potrebbe essere anche un’emotività minore da parte di Mourinho. Siamo alla sesta-settima giornata, ma è anche vero che hanno fatto cinque punti prendendo tanti gol. Le critiche è normale che arrivino: non possiamo dire che la squadra non sia composta da giocatori forti”.