Roma-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Settima giornata di Serie A: la Roma ospita il Frosinone. Peggior partenza della storia per i giallorossi: la sconfitta per 4-1 subita contro il Genoa rimarca la condizione negativa della formazione di Mourinho, al sedicesimo posto in classifica con soli 5 punti raccolti. Situazione diversa quella dei ciociari, forti di un avvio straordinario, con un nono posto e 9 punti in sei gara. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Garritano, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Baez. All. Di Francesco.