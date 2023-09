Roma, Llorente va ko: contro il Frosinone c’è Cristante

L’infortunio di Diego Llorente è un duro colpo per la Roma di José Mourinho, che già in precedenza aveva perso per infortunio Chris Smalling. Il tecnico portoghese dovrà quindi trovare una soluzione per sostituire il difensore spagnolo e mantenere la squadra competitiva, anche contro il Frosinone.

Roma, le soluzioni per la difesa

La soluzione più immediata è quella di arretrare Cristante sulla linea dei centrali. Questa soluzione ha il vantaggio di essere immediata e non richiede alcun investimento. Tuttavia, ha anche il limite di rendere la Roma meno equilibrata in mezzo al campo, perché Cristante è un giocatore che non è particolarmente bravo in fase di impostazione.