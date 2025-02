Un periodo difficile per la Roma di Claudio Ranieri che ieri ha dovuto dire addio anche alla Coppa Italia. I giallorossi sono stati liquidati da San Siro per 3-1 con doppietta dell’ex Abraham. Ma non è il primo ex a “tradire” la formazione della Magica.

Roma, gli ex lasciano un brutto segno

Un periodo pessimo per la Roma con i gol dell’ex. Pochi giorni fa quello di Spinazzola, con assist di Juan Jesus, durante il match contro il Napoli, poi è stata la volta di San Siro, nei quarti di finale di Coppa Italia, con i due gol Abraham in maglia rossonera. Entrambi i giocatori non hanno esultato, rispettando così l’ex squadra. Abraham ha segnato sotto al settore ospiti dove, di mercoledì sera, ci sono oltre 3400 romanisti e questo per lui aveva un valore. D’altra parte non è stato rispettato, infatti quando è uscito nel secondo tempo i romanisti lo abbiano fischiato a lungo.

Spinazzola e Abraham sono solo gli ultimi due, ci hanno pensato anche altri ex a lasciare un segno. Contro il Napoli, nella gara di andata, è stato il turno di Lukaku a segnare. Ma non basta. Nella disfatta di Firenze, quel 5-1 sotto la guida di Juric ad andare a segno è stato Edoarbo Bove, mentre all’Olimpico è stato Zaniolo a festeggiare sotto il settore ospiti dell‘Atalanta.