Roma, De Rossi al Maradona senza due giocatori importanti

La 34^a di Serie A ha in programma il big match Napoli-Roma. I giallorossi, archiviata la tremenda sconfitta (1-3) contro il Bologna, all’Olimpico, si proiettano subito con la testa al Maradona. De Rossi contro il Napoli dovrà fare i conti anche con le assenze.

Roma, le assenze che dovrà gestire De Rossi tra Udinese e Napoli

La Roma dopo aver disputato gli ultimi 20 minuti contro l’Udinese giovedì 25 aprile, è attesa dal Napoli domenica 28. Alle ore 18 di domenica, la formazione allenata da Daniele De Rossi scenderà sul campo del Maradona per ritrovare punti Champions e rimanere al quinto posto in classifica. Non sarà facile pensando a quanto ha giocato la squadra in queste ultime due settimane.

Intanto, il tecnico De Rossi dovrà fare a meno di due giocatori importanti, soprattutto contro una squadra molto impegnativa come quella dei partenopei. Giovedì la Roma giocherà contro l’Udinese e potrà utilizzare tutti i giocatori, tranne Aouar e Huijsen. Non saranno del match Romelu Lukaku ed Evan N’Dicka ancora alla risoluzione dei propri problemi di salute. L’ex attaccante dell’Inter sta lottando con un problema al flessore sinistro e il suo obiettivo è tornare nella lista dei convocati per Napoli.

Nuovi esami in vista per Evan N’Dicka, nel pomeriggio di oggi. Il difensore con questi esami avrà modo di capire come procede la sua salute e comprendere se a livello polmonare può tornare in campo. L’obiettivo dell’ivoriano è quello di tornare a giocare contro il Napoli. Sicuramente nella sfida contro i partenopei mancheranno Leandro Paredes e Diego Llorente.