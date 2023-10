Dice la sua Luigi De Siervo, attuale amministratore delegato della Lega Serie A, dopo la polemica scaturita dalle parole di José Mourinho, reo di aver criticato la calendarizzazione di Inter-Roma: “L‘ennesimo regalo della Lega” alla squadra capitolina. Lo Special One infatti avrebbe voluto giocare nel Monday night per recuperare al meglio dopo la sfida di Europa League di giovedì. A tal proposito, come riferisce Laroma24.it, durante la trasmissione “La politica nel pallone” su Gr Parlamento, è intervenuto De Siervo cercando proprio di stemperare le polemiche:” Mourinho? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio mondiale, ma le due dichiarazioni sono suonate come un alibi”.

L’estero come punto di riferimento

De Siervo ha poi spiegato come l’audience sia più importante di qualsiasi altro discorso:” Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco“. Gli esempi, spiega l’Ad, provengono dal calcio estero:”Il Barcellona ha giocato in Champions e poi il Clàsico alle 4 di pomeriggio contro il Real Madrid o il Manchester City che ha fatto la finale di Supercoppa Europea alle 21 per poi giocare contro il Newcastle“.