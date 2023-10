La Roma continua ad essere in perenne difficoltà sulle fasce. Nessuno degli esterni di ruolo sembra dare garanzie a Mourinho.

Nel dettaglio

La partita di Milano contro l’Inter ha certificato la difficoltà della squadra guidata da Josè Mourinho proprio in quella zona del campo che aveva mostrato gli aspetti migliori nelle ultime uscite. Zalewski e Kristensen non sono stati in grado di regalare quel surplus necessario per affrontare i nerazzurri. I guai fisici e la poca brillantezza hanno fatto il resto.

Il cambio non ha sortito effetti positivi

Neanche l’avvicendamento tattico tra Celik e il polacco ha, di fatto, regalato un nuovo piglio ai giallorossi. Le prestazioni sulle corsie esterne tornano ad essere un neo troppo grosso per una squadra che cerca di risollevare la china e lottare per i primi quattro posti in Serie A.