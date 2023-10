Dopo le prime dieci giornate di campionato in casa Roma c’è una certezza: Bryan Cristante. Infatti, quando giocano i giallorossi lui è sempre titolare.

Cristante è il calciatore più utilizzato

Il numero 4 giallorosso che sia da vertice basso, come accadeva prima che Paredes venisse messo in pianta stabile nei titolari, da mezzala di inserimento come avvenuto nel match contro l’Inter, o schierato nei tre di difesa è sempre in campo. Infatti, come riporta una statistica della “Lega Serie A”, per il centrocampista sono 1005 i minuti giocati. Pari a quelli del compagno di squadra Rui Patricio. I due giocatori della Roma, in questa speciale classifica si piazzano davanti a Magnani e Montipò del Verona. Per trovare un giallorosso bisogna scendere alla posizione numero 28 dove si trova Mancini. Questo dato evidenzia maggiormente le difficoltà fra infortuni e gestione della rosa.