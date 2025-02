Roma di rigore, a Venezia ci pensa Dybala (0-1)

Dybala regala tre punti alla Roma

Sul campo del Venezia tre punti pesanti per la Roma di Ranieri. Un gol di Dybala su calcio di rigore regala ai giallorossi punti pesanti per la classifica e per un posto in Europa. Seconda vittoria consecutiva in trasferta per i capitolini.

Il tabellino

VENEZIA (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli (58′ Schingtienne); Zerbin, Perez (80′ Maric), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson (71′ Bjarkason); Yeboah (58′ Oristanio), Fila (80′ Gytkjaer)

A disp. 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 7 Zampano,17 Conde, 32 Chiesurin, 79 Carboni, 97 Doumbia

All. Eusebio Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch (46′ Saelemaekers), Gourna-Douath (58′ Pisilli), Cristante, Angeliño; Dybala (67′ Baldanzi), El Shaarawy (58′ Nelsson); Dovbyk (90+1′ Shomurodov)

A disp. 95 Gollini, 70 De Marzi, 12 Abdhulamid, 66 Sangaré, 34 Salah-Eddine, 7 Pellegrini, 18 Soulé

All. Claudio RanieriArbitro: Luca Zufferli (Udine)

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

Quarto uomo: Tremolada

Var: Chiffi

Avar: Mariani

MARCATORI – 57′ rig. Dybala (R)

AMMONITI: 9′ Gourna-Douath (R), 10′ Fila (V), 24 ‘ Candé (V), 61’ Cristante (R)

ESPULSI:

NOTE – Calci d’angolo: Venezia 1 Roma 3