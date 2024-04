La Roma in rosa ha diversi giocatori in prestito, molti dei quali torneranno a “casa” a fine stagione. Il primo dovrebbe essere Lukaku che, a Roma, è arrivato in prestito dal Chelsea. Un acquisto impossibile, perché i Blues chiedono 43 milioni di euro. Ma non sarà l’unico a dire addio.

Roma, tutto da rifare a giugno: ai saluti tanti giocatori

Vicino ai saluti non solo l’attaccante belga, poi ce ne saranno altri che lasceranno la capitale, ad iniziare da Rasmus Kristensen e Dean Huijsen, che però non sono stati neanche inseriti nella lista Uefa e che fino al 22 maggio mancheranno a prescindere. Poi il danese tornerà al Leeds mentre lo spagnolo alla Juventus. Lukaku a giugno tornerà al Chelsea, considerando i 43 milioni di euro che chiede il Chelsea per il suo cartellino oltre all’eventuale ingaggio triennale da corrispondergli in caso di acquisto, per un’operazione totale da quasi 85 milioni.

Ci sono i giocatori in scadenza di contratto, Rui Patricio, ad esempio, che andrà via; mentre Spinazzola è ancora in bilico, anche perché De Rossi potrebbe convincerlo a un rinnovo per un paio di anni. Un altro giocatore ai saluti è Renato Sanches, la più grande delusione della stagione, un giocatore fermato da tanti infortuni e poco utilizzato. Stessa sorte per Houssem Aouar, difficilmente resterà in giallorosso. Altri due giocatori, Angeliño e Karsdorp, potrebbero essere ai saluti. Per lo spagnolo, che oggi è in prestito ai giallorossi servono 5 milioni per il riscatto con i tedeschi, mentre per l’olandese che nelle ultime sessioni di mercato è sempre stato tra i possibili partenti potrebbe essere davvero arrivato il momento dell’addio.