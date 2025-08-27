Settimane intere a seguire Sancho, ma il giocatore alla fine ha deciso di dire no alla Roma, così i giallorossi si sono messi alla ricerca di nuovi innesti offensivi per rinforzare la rosa a Gian Piero Gasperini.

Roma, si tratta per George del Chelsea

Diversi giorni che si parla di Tyrique George del Chelsea. Il club inglese vuole circa 30 milioni di euro più bonus e una significativa percentuale sulla futura rivendita per lasciar partire il classe 2006. Inoltre, i Blues vogliono cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito. La Roma, invece, ha un budget inferiore, quindi non sarà semplice portare a termine la trattativa. Altro ostacolo sono le altre squadre in corsa per il giocatore, almeno due club di Premier League e altre società tedesche si sono interessate al calciatore.

La valutazione è di 30 milioni di euro quella data dai Blues. La volontà è di un accordo a titolo definitivo. La Roma valuta, intanto Massara è rimasto a Londra per portare avanti i colloqui sia con il Chelsea sia con l’entourage dell’attaccante. L’obiettivo è sbloccare la trattativa nelle prossime ore e capire la reale fattibilità dell’affare, che in caso di esito positivo consegnerebbe a Gasperini un rinforzo giovane e di grande prospettiva.